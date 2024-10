Oasport.it - F1, GP USA 2024. Riparte l’inseguimento di Norris a Verstappen. La Ferrari all’esame Austin

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La Formula 1dopo una lunga e inconsueta pausa di inizio autunno. Sono passati tre weekend senza gare dal GP di Singapore, vinto da Landodavanti a Max; cionondimeno il Circus si appresta a vivere una lunga parte finale di stagione, con due salve di appuntamenti ravvicinati. Siamo prossimi al “trittico americano”, che comincerà nel weekend del 18-20 ottobre con il Gran Premio degli Usa. Il tema forte è rappresentato dalla lotta per il Mondiale piloti, divenuto assolutamente incerto.è in affanno a causa dell’implosione prestazionale della Red Bull. Non vince da fine giugno, ma sta massimizzando egregiamente il proprio potenziale, sfruttando ogni occasione propizia per artigliare quanti più punti possibile. Attualmente ne conserva 52 di vantaggio su unarrembante, ma talvolta (ancora) incline a quel piccolo errore che può costare carissimo.