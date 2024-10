Domenico Farinacci è il nuovo questore a Udine (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domenico Farinacci è il nuovo questore di Udine. Da ieri, 16 ottobre, ha preso il posto di Alfredo D’Agostino che ha lasciato la città dopo poco più di due anni per andare a svolgere lo stesso ruolo in Puglia, a Foggia. Profilo Il nuovo questore di Udine è entrato in servizio nel 1990 presso la Udinetoday.it - Domenico Farinacci è il nuovo questore a Udine Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è ildi. Da ieri, 16 ottobre, ha preso il posto di Alfredo D’Agostino che ha lasciato la città dopo poco più di due anni per andare a svolgere lo stesso ruolo in Puglia, a Foggia. Profilo Ildiè entrato in servizio nel 1990 presso la

Domenico Farinacci : nuovo questore di Udine - un inizio all’insegna del rispetto e della sicurezza - La sua carriera, caratterizzata da importanti successi e un forte impegno nella lotta alla criminalità, rappresenta una garanzia per i cittadini. Successivamente, Farinacci ha incontrato una delegazione di dirigenti e funzionari della Questura, insieme a una rappresentanza del personale. Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)

