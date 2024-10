Ilrestodelcarlino.it - Datterino giallo e lunga lievitazione. Gianluca Passetti fa volare la pizza

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Dove eravamo rimasti? Alla scuola di Montevecchio di Pergola, che lui,, aveva frequentato da bambino e dove tanti anni dopo aveva aperto una delle pizzerie più importanti e di qualità della regione e non solo, "Il Gatto e la volpe", vincitrice anche di premi nazionali con le pizze "Rossini e Raffaello". Oraha fatto le valigie ed è sceso a valle, trasferendo il suo storico locale a Fossombrone, in viale Cairoli 2/4 (info e prenotazioni 339 465 3056). Qui oggi alle 20 è in programma la prima tappa del circuito "Pizze di Marca", degustazione di pizze a chilometro zero con ingredienti di qualità e impasto a. "Inizieremo – dice, maestroiolo pluridecorato – con unadi entrata con doppia cottura fritta e ripassata al forno con fonduta di casciotta d’Urbino e tartarre di marchigiana".