Continua l'invasione di rifiuti e spazzatura . L'appello disperato: "Rispettate il quartiere"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Schiamazzi, bivacchi e tanta sporcizia in uno dei posti più suggestivi di San San Benedetto. Ma anche dei più isolati. I residenti di via Ustica, una tranquilla strada situata tra le due direttrici principali di via Sicilia e via Padre Damiani, hanno deciso di far sentire la propria voce in maniera visibile. Nelle ultime ore, è comparso un grande striscione sul Belvedere, una terrazza che da via Ustica si affaccia verso la zona Cerboni e sul resto della città. Sullo striscione si legge un appello che invoca il rispetto per la zona e per il Belvedere, firmato proprio dai residenti, ormai esasperati dalla situazione che si trovano a vivere quotidianamente. "La nostra zona viene presa letteralmente d’assalto da orde di ragazzini che scelgono il Belvedere per fare veri e propri bivacchi", raccontano i residenti.