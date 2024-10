Laprimapagina.it - Chiesanuova. Laura Frosecchi uccisa dal nipote Mattia Scutti all’interno del suo negozio

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Efferato femminicidio a, frazione di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze., 55 anni, è stataa colpi d’arma da fuocodel suodi generi alimentari, ‘Forno Da Graziella’, che gestiva con il marito Stefano Bettoni, al numero civico 132 di via Volterrana. Oltre al marito, la donna lascia due figli. Ad ucciderecon colpi d’arma da fuoco sarebbe stato il, 22 anni, figlio della sorella del marito della vittima. E’ stato lo stesso giovane a chiamare i Carabinieri poco dopo aver sparato e ucciso la zia. Ilè stato bloccato dai Carabinieri, dopo che si era barricato nella casa in cui vive, vicino al forno, e aveva tentato la fuga e minacciato anche di suicidarsi.