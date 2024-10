Candele e lacrime, chi amava gli One Direction non riesce a capacitarsi della tragica scomparsa di uno degli ex membri della band (Di giovedì 17 ottobre 2024) Buenos Aires, 17 ott. (askanews) – Candele e fan in lacrime fuori dall’hotel di Buenos Aires in cui è morto Liam Payne, ex membro degli One Direction. Il 31enne è caduto dal terzo piano, c’è una inchiesta in corso per chiarire le cause. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Liam Payne, l’omaggio dei fan degli One Direction fuori dall’hotel della tragedia iO Donna. Iodonna.it - Candele e lacrime, chi amava gli One Direction non riesce a capacitarsi della tragica scomparsa di uno degli ex membri della band Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Buenos Aires, 17 ott. (askanews) –e fan infuori dall’hotel di Buenos Aires in cui è morto Liam Payne, ex membroOne. Il 31enne è caduto dal terzo piano, c’è una inchiesta in corso per chiarire le cause. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Liam Payne, l’omaggio dei fanOnefuori dall’hoteltragedia iO Donna.

