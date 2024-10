Quotidiano.net - "Berlinguer, l’ambizione di un mondo migliore"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Bertuccioli Un mare di bandiere rosse e di pugni alzati ondeggiavano sopra una folla sterminata che nemmeno una piazza come quella di San Giovanni era in grado di contenere. In silenzio, con le lacrime agli occhi, oltre un milione e mezzo di persone – fu calcolato – erano presenti ai funerali di Enrico, quel 13 giugno 1984. Il segretario del Partito Comunista Italiano si era spento a soli 62 anni, lui, leader amatissimo che aveva guidato quello che allora era il più importante partito comunista deloccidentale, con un milione e 700mila iscritti e dodici milioni di elettori.