Arresti ultrà Luca Lucci indagato per il concorso nel tentato omicidio di Enzo Anghinelli

Luca Lucci, il capo ultrà milanista in carcere dal 30 settembre nell'inchiesta sulle curve di San Siro, risulta essere indagato per concorso in tentato omicidio per il quale è stato fermato Daniele Cataldo, uomo di fiducia di Lucci che, secondo le indagini, ferì a colpi di pistola il 12 aprile 2019 in pieno centro a Milano Enzo Anghinelli, altro appartenente alla frangia del tifo più estremo dei rossoneri. Lucci in un'intercettazione agli atti dell'indagine parlava nel 2023 di una «guerra», condotta contro di lui da Lombardi Giancarlo, ex della curva, in alleanza con Vottari Domenico, Anghinelli Enzo, Verga Alessandro e Calaiò Nazzareno per ottenere il comando della Sud.

I pubblici ministeri di Milano, Paolo Storari e Leonardo Lesti, hanno disposto il fermo di indiziato di Daniele Cataldo per tentato omicidio. Lucci, arrestato lo scorso 30 settembre nella maxi inchiesta sulle tifoserie organizzate, è indagato per concorso in omicidio. Anghinelli finì in coma per quell'agguato consumato da due uomini a bordo di un motorino mentre si trovava seduto nell'abitacolo della sua auto e si salvò per miracolo.

