Allerta meteo arancione per maltempo a Milano dalla serata di oggi, 17 ottobre: rischio esondazioni (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalle ore 21 di oggi, giovedì 17 ottobre, scatta l'Allerta gialla per maltempo a Milano e in gran parte della Lombardia. La Protezione civile non esclude un rischio esondazione per i fiumi Lario e Seveso. Fanpage.it - Allerta meteo arancione per maltempo a Milano dalla serata di oggi, 17 ottobre: rischio esondazioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalle ore 21 di, giovedì 17, scatta l'gialla pere in gran parte della Lombardia. La Protezione civile non esclude unesondazione per i fiumi Lario e Seveso.

Pioggia e maltempo a Milano e in Lombardia : la diretta - Come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo degli ultimi giorni, giovedì 17 ottobre si è aperto all’insegna della pioggia e del maltempo in tutta la regione. Nulla a che vedere con quanto sta avvenendo in Liguria, ma anche la Lombardia tiene monitorati i suoi fiumi, specie quelli a rischio esondazione come Lambro e Seveso. (Ilgiorno.it)

Milano sotto osservazione : allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e maltempo in arrivo - Raccomandazioni per la popolazione In previsione di questa allerta meteo, il Comune di Milano ha diramato una serie di raccomandazioni per i cittadini, focalizzate sulla sicurezza. I residenti sono incoraggiati a mantenere una comunicazione aperta con i vicini e a segnalare eventuali problematiche ai servizi di emergenza. (Gaeta.it)

Ancora maltempo a Milano : dalle 12 di giovedì 17 ottobre scatta allerta meteo gialla per rischio idrogeologico - A Milano, le precipitazioni iniziate nella prima mattinata di oggi dovrebbero peggiorare nella giornata di domani. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emanato l'allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 12 di giovedì 17 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)