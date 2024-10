Alla Classense la Festa dei gruppi di lettura (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, dalle 15.30, la biblioteca Classense ospiterà una grande Festa dedicata ai gruppi di lettura: un’occasione speciale aperta a tutte e tutti, con un’attenzione particolare ai gruppi di lettura più attivi e partecipati del territorio. L’evento, promosso dAlla Rete bibliotecaria di Ravennatoday.it - Alla Classense la Festa dei gruppi di lettura Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, dalle 15.30, la bibliotecaospiterà una grandededicata aidi: un’occasione speciale aperta a tutte e tutti, con un’attenzione particolare aidipiù attivi e partecipati del territorio. L’evento, promosso dRete bibliotecaria di

