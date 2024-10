Liberoquotidiano.it - "Ahia, porta bene o male?". Gaffe di Leo: proprio mentre Giorgetti parla... | Guarda

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Non c'è conferenza stampa senza imprevisto. E quella sulla manovra, andata in scena a Palazzo Chigi nella mattinata di mercoledì 16 ottobre, non è stata da meno. A commettere una piccolail viceministro dell'Economia.infatti il ministro Giancarlo, Maurizio Leo urta inavvertitamente il bicchiere dell'acqua che si è poi rotto: "", esclama il ministro della Lega per poi aggiungere: "Non so se è ben augurante. Qualcuno è pratico di queste cose? La rottura del bicchiere?". Non è il primo scivolone a cui i giornalisti hanno assistiti. In pieno Covid anche Giuseppe Conte non è stato da meno.durante una delle numerose conferenze stampa, una giornalista si è rifiutata di utilizzare il microfono per fare la domanda. Lui prima le ha dato una risposta ironica, poi ha capito quanto stava accadendo.