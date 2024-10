Volley, Serie A1 femminile 2024/25: Milano doma Chieri e trionfa per 3-1 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Numia Vero Volley Milano trova la vittoria nell’anticipo della 13esima giornata della Serie A1 femminile 2024/25. Nel match, giocato con largo anticipo a causa dell’impegno a dicembre della formazione meneghina al Mondiale per club 2024, le padrone di casa hanno superato alla Opiquad Arena la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 con il punteggio di 3-1 (25-20 26-24 3-4 25-27 25-14). Terza vittoria su tre uscite in campionato per le ragazze di Lavarini, in testa al campionato in attesa dell’altro anticipo di domani di Conegliano. Top scorer e palma di Mvp dell’incontro per Helena Cazaute con 20 punti, seguita da Myriam Sylla con 19 e da Nika Daalderop con 17, mentre Laura Heyrman ne aggiunge 12. Menzione d’onore anche per Alessia Orro, che ha condotto magistralmente la sua squadra e ha aggiunto anche 9 punti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Numia Verotrova la vittoria nell’anticipo della 13esima giornata dellaA1/25. Nel match, giocato con largo anticipo a causa dell’impegno a dicembre della formazione meneghina al Mondiale per club, le padrone di casa hanno superato alla Opiquad Arena la Reale Mutua Fenera’76 con il punteggio di 3-1 (25-20 26-24 3-4 25-27 25-14). Terza vittoria su tre uscite in campionato per le ragazze di Lavarini, in testa al campionato in attesa dell’altro anticipo dini di Conegliano. Top scorer e palma di Mvp dell’incontro per Helena Cazaute con 20 punti, seguita da Myriam Sylla con 19 e da Nika Daalderop con 17, mentre Laura Heyrman ne aggiunge 12. Menzione d’onore anche per Alessia Orro, che ha condotto magistralmente la sua squadra e ha aggiunto anche 9 punti.

