Valladolid: Pezzolano: “Siamo vicinissimi alla vittoria” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-16 20:46:37 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Dopo essersi lasciati alle spalle la sosta per le Nazionali di ottobre, il Il vero Valladolid si sta già preparando per tornare a La Liga EA Sports. La squadra biancoviola aprirà la decima giornata della competizione visitando il Deportivo Alaves Questo venerdì, una partita in cui avrà una nuova riconvalida per ribaltare la sua brutta situazione. Nella conferenza stampa precedente, Paolo Pezzolano ha parlato dell’incontro: “Questa pausa per la Nazionale ci ha aiutato a staccare la spina. Questi momenti finiranno per raggiungere tutte le squadre e ora tocca a noi. Cercheremo di uscire da lì il prima possibile. “Siamo molto vicini alla vittoria, dobbiamo solo riconvertire quello che abbiamo e correggere gli errori dietro perché l’abbiamo pagato caro”. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 2024-10-16 20:46:37 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Dopo essersi lasciati alle spalle la sosta per le Nazionali di ottobre, il Il verosi sta già preparando per tornare a La Liga EA Sports. La squadra biancoviola aprirà la decima giornata della competizione visitando il Deportivo Alaves Questo venerdì, una partita in cui avrà una nuova riconvalida per ribaltare la sua brutta situazione. Nella conferenza stampa precedente, Paoloha parlato dell’incontro: “Questa pausa per la Nazionale ci ha aiutato a staccare la spina. Questi momenti finiranno per raggiungere tutte le squadre e ora tocca a noi. Cercheremo di uscire da lì il prima possibile. “molto vicini, dobbiamo solo riconvertire quello che abbiamo e correggere gli errori dietro perché l’abbiamo pagato caro”.

