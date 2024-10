TNA: Due contratti in scadenza a gennaio 2025 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Siamo sempre più vicini a Bound for Glory 2024, uno degli show più importanti per la TNA. La federazione sta vivendo un nuovo boom, grazie a un roster pieno di talento e a una collaborazione inaspettata ma fruttuosa con NXT. Ma stando alle ultime news, tra pochi mesi la federazione potrebbe perdere due top talent, forse diretti proprio verso la WWE. Una coppia in uscita Secondo quanto riportato da Fightful Select, infatti, Jonathan Gresham e Jordynne Grace potrebbero lasciare TNA a inizio anno, dato che entrambi hanno un contratto in scadenza a gennaio 2025. Ma mentre il contratto di Gresham sembra avesse questa durata già in partenza, l’elemento interessante è che, stando al report, Grace è riuscita a rinegoziare il suo contratto per anticiparne la scadenza inizialmente prevista per l’estate 2025. Zonawrestling.net - TNA: Due contratti in scadenza a gennaio 2025 Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Siamo sempre più vicini a Bound for Glory 2024, uno degli show più importanti per la TNA. La federazione sta vivendo un nuovo boom, grazie a un roster pieno di talento e a una collaborazione inaspettata ma fruttuosa con NXT. Ma stando alle ultime news, tra pochi mesi la federazione potrebbe perdere due top talent, forse diretti proprio verso la WWE. Una coppia in uscita Secondo quanto riportato da Fightful Select, infatti, Jonathan Gresham e Jordynne Grace potrebbero lasciare TNA a inizio anno, dato che entrambi hanno un contratto in. Ma mentre il contratto di Gresham sembra avesse questa durata già in partenza, l’elemento interessante è che, stando al report, Grace è riuscita a rinegoziare il suo contratto per anticiparne lainizialmente prevista per l’estate

