Ternana Stefano D’Alessandro | Un’altra giornata di primaria importanza verso la ‘normalizzazione’

Una buona notizia per il presente ed il futuro prossimo della Ternana. La società rossoverde infatti ha comunicato di aver ottemperato alle scadenze federali previste per oggi, 16 Ottobre, degli emolumenti, ritenute e contributi relativi al bimestre di luglio ed agosto.

Ternana - Stefano D’Alessandro si presenta : “La società l’ho acquistata io - non c’è nessun altro dietro” - Per D’Alessandro fino adesso, in campo, due vittorie della. Stefano D’Alessandro si presenta a tutto l’ambiente rossoverde. . Prima conferenza stampa venerdì pomeriggio per il nuovo presidente della Ternana, che ha rilevato due settimane fa la società dalla precedente gestione targata Nicola Guida. (Ternitoday.it)

Ternana - assemblea straordinaria del club : Stefano D’Alessandro presidente e amministratore unico - Una stringata nota diffusa dalla Ternana calcio. La società ha annunciato che nel corso della giornata di oggi – martedì 1 ottobre - si è riunita l’assemblea straordinaria del club di via della Bardesca. Nel corso della stessa è stato nominato amministratore unico e presidente Stefano... (Ternitoday.it)

Ternana - assemblea straordinaria del club : Stefano D'Alessandro presidente e amministratore unico

Una stringata nota diffusa dalla Ternana calcio. La società ha annunciato che nel corso della giornata di oggi – martedì 1 ottobre - si è riunita l'assemblea straordinaria del club di via della Bardesca. Nel corso della stessa è stato nominato amministratore unico e presidente Stefano D'Alessandro.