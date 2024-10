Stabilità dei nuovi casi di Hiv in Campania: l’importanza di una diagnosi tempestiva (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In Campania, la situazione relativa ai nuovi casi di Hiv si mantiene stabile, tuttavia, la difficoltà principale resta la diagnosi tardiva. Questo è quanto emerso dal Congresso regionale su “Le malattie infettive nel setting del paziente immunodepresso”, tenutosi a Napoli. Durante l’evento, il presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali Campania, Vincenzo Esposito, ha sottolineato l’importanza dello screening precoce per la gestione efficace dell’Hiv. l’importanza dello screening per la diagnosi precoce Il messaggio chiave espresso da Vincenzo Esposito è chiaro: è fondamentale incentivare lo screening per l’Hiv. Sebbene i nuovi casi in Campania siano stabili, la diagnosi tardiva rappresenta un rischio significativo per la salute dei pazienti. Gaeta.it - Stabilità dei nuovi casi di Hiv in Campania: l’importanza di una diagnosi tempestiva Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In, la situazione relativa aidi Hiv si mantiene stabile, tuttavia, la difficoltà principale resta latardiva. Questo è quanto emerso dal Congresso regionale su “Le malattie infettive nel setting del paziente immunodepresso”, tenutosi a Napoli. Durante l’evento, il presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali, Vincenzo Esposito, ha sottolineatodello screening precoce per la gestione efficace dell’Hiv.dello screening per laprecoce Il messaggio chiave espresso da Vincenzo Esposito è chiaro: è fondamentale incentivare lo screening per l’Hiv. Sebbene iinsiano stabili, latardiva rappresenta un rischio significativo per la salute dei pazienti.

