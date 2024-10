Six Kings Slam 2024, Alcaraz: “Con Rafa sarà speciale, è la ragione per cui gioco a tennis” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Una bella partita, ho giocato bene. E’ sempre bello e particolare scendere in campo davanti a un pubblico nuovo, in una città dove magari non siamo abituati ad avere tornei.” Così Carlos Alcaraz nell’immediato post-partita dopo aver battuto Holger Rune nel Six Kings Slam 2024. Domani la semifinale contro Rafa Nadal: “Certamente per me affrontare Rafa sarà speciale. E’ il mio idolo, il giocatore grazie al quale ho deciso di giocare a tennis. Proverà a godermela, sarà un privilegio. Qui l’ho incontrato, si è allenato, l’ho visto colpire la palla molte forte. Credo abbia tutta l’intenzione di dare il 100% qui e in Coppa Davis”. Six Kings Slam 2024, Alcaraz: “Con Rafa sarà speciale, è la ragione per cui gioco a tennis” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Una bella partita, ho giocato bene. E’ sempre bello e particolare scendere in campo davanti a un pubblico nuovo, in una città dove magari non siamo abituati ad avere tornei.” Così Carlosnell’immediato post-partita dopo aver battuto Holger Rune nel Six. Domani la semifinale controNadal: “Certamente per me affrontare. E’ il mio idolo, il giocatore grazie al quale ho deciso di giocare a. Proverà a godermela,un privilegio. Qui l’ho incontrato, si è allenato, l’ho visto colpire la palla molte forte. Credo abbia tutta l’intenzione di dare il 100% qui e in Coppa Davis”. Six: “Con, è laper cui” SportFace.

