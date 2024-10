Schiacciato da un muletto in azienda: grave operaio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Soccorso in codice rosso e poi trasferito d'urgenza in ospedale, al Civile di Brescia: un uomo di 44 anni, di casa a Montichiari, è stato ricoverato in condizioni gravi dopo un infortunio in azienda. La dinamica è ancora da accertare: stando alle prime informazioni trapelate, l'operaio sarebbe Bresciatoday.it - Schiacciato da un muletto in azienda: grave operaio Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Soccorso in codice rosso e poi trasferito d'urgenza in ospedale, al Civile di Brescia: un uomo di 44 anni, di casa a Montichiari, è stato ricoverato in condizioni gravi dopo un infortunio in. La dinamica è ancora da accertare: stando alle prime informazioni trapelate, l'sarebbe

Flero - incidente sul lavoro : operaio 37enne schiacciato da un tubo in azienda - Per ragioni in corso di accertamento un operaio di trentasette anni poco prima delle undici è rimasto schiacciato da un tubo che pare stesse movimentando e che lo ha ferito seriamente a una mano. L’intervento dei sanitari, arrivati in via Ettore Majorana 8 in automedica e ambulanza, è scattato inizialmente in codice giallo, poi il caso è stato giudicato più complesso del previsto ed è stato ... (Ilgiorno.it)

Operaio resta schiacciato da una presa in un’azienda : soccorso quando era già in arresto cardiaco - Un operaio è rimasto schiacciata da una pressa mentre si trovava al lavoro a Gornate Olona, in provincia di Varese: gravissimo un uomo di 34 anni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Gornate Olona : operaio schiacciato dalla pressa in un’azienda di materie plastiche - In azienda sono arrivati anche vigili del fuoco, carabinieri e funzionari dell’Ats Insburia, per la ricostruzione dell’accaduto. Quest’ultimo mezzo ha portato il ferito, in condizioni gravissime e con manovre di rianimazione in corso, all’ospedale di Circolo di Varese. I militari dell’Arma stanno sentendo i testimoni del drammatico episodio. (Ilgiorno.it)