Quando finirà la notte? Dopo un anno di massacri, i bambini di Gaza vogliono morire (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La foto che sta facendo il giro del mondo, simbolo dell’orrore che sta vivendo Gaza, ritrae un ragazzo avvolto tra le fiamme, Dopo l’ennesimo bombardamento di un ospedale da parte dell’esercito Israeliano. Si chiamava Sha’ban al-Dalou, uno studente di Al-Azar University, ucciso assieme a sua madre. L’attacco contro il Al-Aqsa Martyrs Hospital è una strage di pazienti e civili, molti dei quali, Dopo essere stati fatti evacuare ripetutamente da varie zone di Gaza, si erano rifugiati nelle tende vicine all’ospedale, trasformate in un inferno. Dopo un anno di massacri senza precedenti recenti, l’orrore a Gaza non accenna a fermarsi, tra le pantomime e moine ipocrite dei leader politici dei paesi più potenti al mondo, mai parchi di parole altisonanti sui diritti umani e sui valori occidentali. Ilfattoquotidiano.it - Quando finirà la notte? Dopo un anno di massacri, i bambini di Gaza vogliono morire Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La foto che sta facendo il giro del mondo, simbolo dell’orrore che sta vivendo, ritrae un ragazzo avvolto tra le fiamme,l’ennesimo bombardamento di un ospedale da parte dell’esercito Israeliano. Si chiamava Sha’ban al-Dalou, uno studente di Al-Azar University, ucciso assieme a sua madre. L’attacco contro il Al-Aqsa Martyrs Hospital è una strage di pazienti e civili, molti dei quali,essere stati fatti evacuare ripetutamente da varie zone di, si erano rifugiati nelle tende vicine all’ospedale, trasformate in un inferno.undisenza precedenti recenti, l’orrore anon accenna a fermarsi, tra le pantomime e moine ipocrite dei leader politici dei paesi più potenti al mondo, mai parchi di parole altisonanti sui diritti umani e sui valori occidentali.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gli Usa minacciano lo stop all’invio di armi e Israele obbedisce : entrati a Gaza 145 camion di aiuti umanitari dopo 2 settimane - L’inverno si sta avvicinando, le temperature calano e le poche strutture di accoglienza ancora in piedi, così come gli ospedali, hanno bisogno di elettricità per poter funzionare. “Un convoglio di 28 camion – ha scritto il Cogat su X – è entrato a Gaza attraverso il Gate 96. Il coordinamento della rotazione del personale umanitario è stato completato con successo. (Ilfattoquotidiano.it)

Meloni - ragionare su Gaza dopo cessate il fuoco - Penso che l'Unione europea possa e debba giocare un ruolo e che si debba ragionare già concretamente di cosa dovrebbe accadere a Gaza all'indomani del cessate il fuoco, come accompagnare concretamente la transizione verso l'opzione due popoli e due Stati". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica nel dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ... (Quotidiano.net)

Guerra in Medio Oriente - news in diretta - raid dell’IDF sulla tendopoli di un ospedale a Gaza : almeno 4 morti - settanta feriti - Le notizie del 14 ottobre 2024 sulla guerra in Medio Oriente. Unifil: tank israeliani sfondano ingresso alla base di Ramiya. L'Onu: "Questi attacchi potrebbero essere crimini di guerra"Continua a leggere . (Fanpage.it)