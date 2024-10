Ok del consiglio comunale: l'hospice pediatrico di via Falloppio avrà due piani in più (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' arrivato il via libera del consiglio comunale per il nuovo hospice pediatrico di via Falloppio. Con il via libera alla variante la struttura che ospiterà i bambini avrà due piani in più rispetto al progetto originario. Quasi all'unanimità è passata la variante che consentirà l'ampliamento del Padovaoggi.it - Ok del consiglio comunale: l'hospice pediatrico di via Falloppio avrà due piani in più Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) E' arrivato il via libera delper il nuovodi via. Con il via libera alla variante la struttura che ospiterà i bambiniduein più rispetto al progetto originario. Quasi all'unanimità è passata la variante che consentirà l'ampliamento del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blocco dell'attività edile nelle zone alluvionate : il consiglio comunale approva la mappa delle aree esentate - Approvata dal Consiglio comunale la mappa del territorio cosiddetto urbanizzato, uno snodo tecnico che di fatto impedirà - fuori da questo territorio perimetrato - espansioni urbanistiche, ma anche attività edile meno impattante, come modifiche di edifici, demolizioni e ricostruzioni e cambi di... (Forlitoday.it)

Il consiglio comunale aperto si farà all'impianto di San Zeno. Menchetti : "Arezzo barzelletta d'Italia" - Il consiglio comunale aperto su San Zeno si farà, a San Zeno. “La decisione con cui la maggioranza, in sede di conferenza dei capigruppo, ha deciso di tenere il consiglio comunale aperto sull’inceneritore nella sede dell’impianto, oltre a essere di cattivo gusto è molto infelice. E il motivo è... (Arezzonotizie.it)

Consiglio comunale sull’inceneritore con sede a San Zeno scatena la critica del consigliere comunale Michele Menchetti - No, non c’è una situazione paradisiaca e nulla potrà celarlo: né questo escamotage che svilisce l’argomento della triplicazione delle linee di incenerimento, facendolo passare come il cambio dell’olio del motore di un’auto, né i nasi fatati in giro non si sa dove che annuseranno l’aria anche per i prossimi mesi, con ulteriore spesa di denaro pubblico, e che hanno reso Arezzo la barzelletta ... (Lortica.it)