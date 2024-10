L'ottobrata lascia spazio al maltempo: le conseguenze della vasta saccatura atlantica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ottobrata ormai agli sgoccioli, con le temperature al di sopra della media, incalzata dall'imminente fase di maltempo. Già oggi si vedrà un peggioramento meteo sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali anche intensi. Nei prossimi giorni una vasta saccatura atlantica si muoverà verso il Mediterraneo occidentale innescando una forte risalita di correnti umide che porteranno maltempo su tutta la Penisola. Fino alla giornata di sabato 19 ottobre condizioni di tempo instabili o perturbate con possibilità anche di nubifragi specie su Liguria e Sicilia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano dunque un weekend inizialmente perturbato, possibile graduale miglioramento nel corso di domenica 20 ottobre. Iltempo.it - L'ottobrata lascia spazio al maltempo: le conseguenze della vasta saccatura atlantica Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ormai agli sgoccioli, con le temperature al di sopramedia, incalzata dall'imminente fase di. Già oggi si vedrà un peggioramento meteo sulle regioni del Nord Italia con piogge e temporali anche intensi. Nei prossimi giorni unasi muoverà verso il Mediterraneo occidentale innescando una forte risalita di correnti umide che porterannosu tutta la Penisola. Fino alla giornata di sabato 19 ottobre condizioni di tempo instabili o perturbate con possibilità anche di nubifragi specie su Liguria e Sicilia. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano dunque un weekend inizialmente perturbato, possibile graduale miglioramento nel corso di domenica 20 ottobre.

