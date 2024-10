It.insideover.com - La rimonta di Trump tra neri e latini può decidere il voto Usa?

Leggi tutta la notizia su It.insideover.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le elezioni americane sono spesso raccontate, in Europa, in maniera assai dicotomica e schematica, ma ci sono elementi che invitano a rompere una dialettica semplicistica. Il nodo della crescita dei consensi di Donaldnei sondaggi in vista delle presidenziali tra gli elettoriè un fattore che conferma quanto ogni forma di Laditrapuòil? InsideOver.