Lanazione.it - Giornata del pane: in Toscana cinque tipi tutti da gustare

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Firenze, 16 ottobre 2024 - Gustoso da mangiare, fresco e digeribile, con ingredienti selezionati: oggi ilpiace così, basta che comunque sia artigianale. È quanto emerge da uno studio di Aibi, Associazione Italiana Bakery Ingredients, che all'interno di Assotol rappresenta le imprese produttrici di semilavorati del, della pizza e della pasticceria, in occasione dellamondiale di oggi dedicata a questo alimento. Le tendenze di consumo sono quindi sempre più healthy, cioè salutari, ma ancora legate al prodotto fresco artigianale. Tante ormai le tipologie disponibili, ma la scelta ricade su due parametri ben precisi: per il 66% conta la qualità degli ingredienti, per il 54,4% la digeribilità del prodotto.