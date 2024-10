Germania e Russia: c’eravamo tanto amati, ma adesso… (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'invasione dell'Ucraina ha spezzato la lunga relazione tra Mosca e Berlino e cambiato la visione della reciproca deterrenza. Germania e Russia: c’eravamo tanto amati, ma adesso InsideOver. It.insideover.com - Germania e Russia: c’eravamo tanto amati, ma adesso… Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'invasione dell'Ucraina ha spezzato la lunga relazione tra Mosca e Berlino e cambiato la visione della reciproca deterrenza., ma adesso InsideOver.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Germania si prepara allo scontro : “La Russia potrebbe attaccare presto la Nato” - La Germania teme che presto la Russia sarà in grado di attaccare frontalmente la Nato. Secondo cui “in termini umani e materiali, le forze armate russe saranno probabilmente in grado di sferrare un attacco contro […] The post La Germania si prepara allo scontro: “La Russia potrebbe attaccare presto la Nato” appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Germania-Francia-Gb - sanzioni a Iran per missili a Russia - Germania, Francia e Regno Unito hanno annunciato che imporranno sanzioni all'Iran per aver inviato missili alla Russia. Poco prima il segretario di Stato Usa Antony Blinken, parlando a Londra dopo l'incontro con il ministro degli Esteri britannico David Lammy, aveva annunciato misure analoghe. (Quotidiano.net)

Guerra Ucraina - Alice Weidel - AFD : "No all'invio di armi dalla Germania - vergognoso che i carri armati tedeschi vengano ancora usati contro la Russia dopo 2a guerra mondiale" - VIDEO - Dopo l'exploit di AfD - Alternative für Deutschland alle europee e lo storico risultato ottenuto alle regionali in Turingia e Sassonia, la co-presidente Alice Elisabeth Weidel ci va giù dura con Europa e Ucraina. Weidel ha contestato la duramente quella che ha chiamato 'brandmauer', "la linea rossa . (Ilgiornaleditalia.it)