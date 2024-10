Francia e Israele ai ferri corti dopo Unifil. Macron: “Netanyahu dovrebbe ricordarsi che il suo Paese è stato creato dall’Onu” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prima lo scontro sui caschi blu e le minacce sulla fornitura di armi, ora addirittura sulla creazione dello stato di Israele. La tensione tra Benjamin Netanyahu ed Emmanuel Macron è salita di un altro grado martedì, dopo che i media francesi hanno reso pubblico un commento del presidente francese ai suoi ministri. Probabilmente non senza il tacito assenso dell’Eliseo o di una parte del governo Macroniano, vista la gestione ferrea dei retroscena giornalisti da parte della presidenza, diffusa a Parigi. Nella riunione a porte chiuse del Consiglio dei ministri di martedì, Emmanuel Macron, secondo Le Parisien (ripreso da Le Monde) avrebbe dichiarato: “Netanyahu non deve dimenticare che il suo Paese è stato creato da una decisione dell’Onu, quindi non deve ignorare le decisioni dell’Onu”. Ilfattoquotidiano.it - Francia e Israele ai ferri corti dopo Unifil. Macron: “Netanyahu dovrebbe ricordarsi che il suo Paese è stato creato dall’Onu” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prima lo scontro sui caschi blu e le minacce sulla fornitura di armi, ora addirittura sulla creazione dellodi. La tensione tra Benjamined Emmanuelè salita di un altro grado martedì,che i media francesi hanno reso pubblico un commento del presidente francese ai suoi ministri. Probabilmente non senza il tacito assenso dell’Eliseo o di una parte del governoiano, vista la gestione ferrea dei retroscena giornalisti da parte della presidenza, diffusa a Parigi. Nella riunione a porte chiuse del Consiglio dei ministri di martedì, Emmanuel, secondo Le Parisien (ripreso da Le Monde) avrebbe dichiarato: “non deve dimenticare che il suoda una decisione dell’Onu, quindi non deve ignorare le decisioni dell’Onu”.

