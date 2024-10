Sport.quotidiano.net - E-Work, attenti a quelle due

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Marie Reichert uber alles. L’ala tedesca dell’E-ha già conquistato i tifosi e un ruolo da protagonista in A1, confermando le ottime premesse con cui in estate era arrivata a Faenza. La 23enne è stata perfetta contro Battipaglia, segnando 27 punti conditi da 21 rimbalzi e ottenendo 45 di valutazione, dando continuità alle prestazioni offensive precedenti che l’avevano vista segnare 19 punti all’esordio con Brescia e 18 a Sassari, gara in cui la squadra ha subito una pesante sconfitta. Reichert è la giocatrice perfetta per il gioco di Seletti, ovvero una lunga dinamica che tira molto bene da tre, e insieme a lei in questo primo scorcio di campionato si è messa in luce la francese Roumy. La guardia 21enne ha esordito con 27 punti per poi vivere una giornata negativa in cui ne ha segnati 4, riscattandosi poi domenica con 22.