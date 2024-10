Distillerie Bonollo Umberto Spa porta in Italia il Templeton Whiskey: accordo di distribuzione esclusivo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La collaborazione tra Distillerie Bonollo Umberto Spa e Infinium Spirits segna un’importante innovazione nel panorama dei distillati Italiani. Le storiche Distillerie padovane, rinomate per l’eccellenza dei propri prodotti, hanno annunciato di aver siglato un accordo per la distribuzione esclusiva in Italia del prestigioso marchio Templeton Whiskey. Con una lunga tradizione di qualità e innovazione, Bonollo si prefigge di ampliare ulteriormente il proprio portfolio grazie a questa alleanza strategica. Distillerie Bonollo: oltre 100 anni di tradizione e qualità Fondata più di un secolo fa, Distillerie Bonollo è un vero e proprio simbolo dell’artigianato Italiano nel settore dei distillati. Gaeta.it - Distillerie Bonollo Umberto Spa porta in Italia il Templeton Whiskey: accordo di distribuzione esclusivo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La collaborazione traSpa e Infinium Spirits segna un’imnte innovazione nel panorama dei distillatini. Le storichepadovane, rinomate per l’eccellenza dei propri prodotti, hanno annunciato di aver siglato unper laesclusiva indel prestigioso marchio. Con una lunga tradizione di qualità e innovazione,si prefigge di ampliare ulteriormente il proprio portfolio grazie a questa alleanza strategica.: oltre 100 anni di tradizione e qualità Fondata più di un secolo fa,è un vero e proprio simbolo dell’artigianatono nel settore dei distillati.

