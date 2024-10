Deadpoool & Wolverine: ecco perché la scena post-credit con Gambit è stata tagliata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alla fine dei titoli di coda del film ci sarebbe dovuta essere una scena con il personaggio di Channing Tatum, poi tagliata Deadpool & Wolverine ha senza dubbio molte sequenze entusiasmanti, ma lo sono altrettanto quelle eliminate dal montaggio finale, tra cui una che avrebbe lasciato intendere il destino di Gambit dopo la resa dei conti tra lui e i suoi compagni contro l'esercito di Cassandra Nova. Un montatore del Marvel Cinematic Universe ha recentemente confermato il motivo per cui la scena post-credit con il personaggio interpretato da Channing Tatum non è stata mantenuta nel montaggio definitivo della pellicola. Parlando con Screen Rant, il l'addetto al montaggio Shane Reid ha spiegato perché la scena eliminata, che vedeva Gambit uscire vivo dal Vuoto Movieplayer.it - Deadpoool & Wolverine: ecco perché la scena post-credit con Gambit è stata tagliata Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alla fine dei titoli di coda del film ci sarebbe dovuta essere unacon il personaggio di Channing Tatum, poiDeadpoolha senza dubbio molte sequenze entusiasmanti, ma lo sono altrettanto quelle eliminate dal montaggio finale, tra cui una che avrebbe lasciato intendere il destino didopo la resa dei conti tra lui e i suoi compagni contro l'esercito di Cassandra Nova. Un montatore del Marvel Cinematic Universe ha recentemente confermato il motivo per cui lacon il personaggio interpretato da Channing Tatum non èmantenuta nel montaggio definitivo della pellicola. Parlando con Screen Rant, il l'addetto al montaggio Shane Reid ha spiegatolaeliminata, che vedevauscire vivo dal Vuoto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kraven - Il cacciatore - rivelato il rating del cinecomic Sony : più violento di Deadpool & Wolverine - C. La Sony sembra intenzionata a procedere con un rating più matura per il nuovo capitolo del suo universo di Spider-Man Se siete a caccia di un film più violento persino di Deadpool & Wolverine, vi conviene rimanere sintonizzati per l'arrivo di Kraven - Il cacciatore. Primo film con rating R nell'universo di Spider-Man della Sony, il nuovo film del regista J. (Movieplayer.it)

Deadpool & Wolverine : ai Marvel Studios si discute di un sequel del film - Dopo l'enorme successo di Deadpool & Wolverine, i Marvel Studio starebbero già pensando a un eventuale sequel del film. È improbabile che il progetto sia già in fase di sviluppo, ma lo scooper MTTSH sostiene che le discussioni sono in corso. Anche se la notizia non sorprenderà più di tanto dopo l'incredibile successo al botteghino del film, si dice che i Marvel Studios stiano progettando un ... (Movieplayer.it)

Deadpool & Wolverine : aperti su Amazon i preorder delle Steelbook V Deadpool e V Wolverine 4K (Bd 4K + Bd Hd) - Il film si è immediatamente distinto per via del suo giocare con la meta-narrazione e la rottura della quarta parete, portando a un livello estremo l'umorismo nero tipico di Deadpool, mentre Wolverine ha aggiunto una dimensione più emotiva e cupa, ma anche leggera e comica. L'attesa collaborazione tra i due personaggi ha entusiasmato il pubblico, generando una grande risonanza sui social media e ... (Movieplayer.it)