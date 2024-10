Da Biden nuovi aiuti a Zelensky: pacchetto da 425 milioni di dollari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Joe Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 425 milioni di dollari a favore dell'Ucraina, ribadendo il sostegno americano nella difesa contro la Russia durante una conversazione telefonica con il presidente Zelensky Ilgiornale.it - Da Biden nuovi aiuti a Zelensky: pacchetto da 425 milioni di dollari Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Joeha annunciato un nuovodimilitari da 425dia favore dell'Ucraina, ribadendo il sostegno americano nella difesa contro la Russia durante una conversazione telefonica con il presidente

Biden invia aiuti federali in Florida - sovvenzioni per le case - L'assistenza include sovvenzioni per alloggi temporanei e ristrutturazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare individui e imprenditori a riprendersi dagli effetti del disastro. . Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che lo Stato di "grave disastro" in Florida e ... (Quotidiano.net)

Il Pacifico rischia di esplodere : Biden annuncia un pacchetto di aiuti militari a Taiwan per 567 milioni di dollari. E Xi Jinping avverte : “Dagli Usa una grave ingerenza” -  Taiwan è “territorio sacro della Cina. A darne notizia è un documento firmato dall’inquilino della Casa Bianca in cui si legge che “con la presente delego al Segretario di Stato l’autorità ai sensi della sezione 506(a)(3) della FAA per dirigere il prelievo di fino a 567 milioni di dollari in articoli e servizi di difesa del Dipartimento della Difesa, nonché istruzione e addestramento militare, ... (Lanotiziagiornale.it)

Focus ucraino. Trump incontra Zelensky - Biden promette aiuti - Trump non è certamente noto per avere particolari simpatie per Zelensky, verso cui ha rivolto dure critiche durante la sua campagna negli Stati Uniti, a cui ha accompagnato dubbi sulla capacità dell’Ucraina di vincere la guerra con la Russia. Zelensky ha ringraziato Biden e il Congresso degli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di aiuti militari, affermando che l’Ucraina lo utilizzerà “nel modo ... (Formiche.net)