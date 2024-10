Colleferro. “Ripartiamo da Caino”. Successo oltre le previsioni per il dialogo tra Paola Di Rosa e Roberta Bruzzone andato in scena in Biblioteca comunale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cronache Cittadine Colleferro – Una serata godibile ed affollata, quella che è andata in scena ieri, 15 Ottobre, nella Biblioteca comunale “Riccardo L'articolo Colleferro. “Ripartiamo da Caino”. Successo oltre le previsioni per il dialogo tra Paola Di Rosa e Roberta Bruzzone andato in scena in Biblioteca comunale Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Colleferro. “Ripartiamo da Caino”. Successo oltre le previsioni per il dialogo tra Paola Di Rosa e Roberta Bruzzone andato in scena in Biblioteca comunale Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Cronache Cittadine– Una serata godibile ed affollata, quella che è andata inieri, 15 Ottobre, nella“Riccardo L'articolo. “da”.leper iltraDiininCronache Cittadine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Colleferro. “Ripartiamo da Caino”. Successo oltre le previsioni per il dialogo tra Paola Di Rosa e Roberta Bruzzone andato in scena in Biblioteca comunale - “Ripartiamo da Caino”. Successo oltre le previsioni per il dialogo tra Paola Di Rosa e Roberta Bruzzone andato in scena in Biblioteca comunale sembra essere il primo su Cronache Cittadine. . Cronache Cittadine COLLEFERRO – Una serata godibile ed affollata, quella che è andata in scena ieri, 15 Ottobre, nella Biblioteca Comunale “Riccardo L'articolo Colleferro. (Cronachecittadine.it)

Colleferro. Successo ed interesse per l’Open Day dell’Its Academy Logistica 4.0 all’Itis Cannizzaro. C’è tempo fino al 30 Ottobre per le iscrizioni - Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sabato scorso, 12 Ottobre, si è tenuto l’Open Day dedicato alla presentazione del percorso “Tecnico Superiore Per La L'articolo Colleferro. 0 all’Itis Cannizzaro. C’è tempo fino al 30 Ottobre per le iscrizioni sembra essere il primo su Cronache Cittadine. . Successo ed interesse per l’Open Day dell’Its Academy Logistica 4. (Cronachecittadine.it)

Colleferro. Successo e notevole interesse al convegno sul “Progetto Urbano – Centro Storico Connesso” presentato in Aula consiliare - Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stato presentato Giovedì 10 Ottobre, nella nuova Aula Consiliare del Comune di Colleferro, il “Progetto L'articolo Colleferro. Successo e notevole interesse al convegno sul “Progetto Urbano – Centro Storico Connesso” presentato in Aula consiliare sembra essere il primo su Cronache Cittadine. (Cronachecittadine.it)