Tvplay.it - BOJINOV: “MI PIACCIONO COME ALLENATORI SIA GASPERINI CHE DE ZERBI. IO ALLA JUVE IN B DOPO CALCIOPOLI? VI SPIEGO”

Leggi tutta la notizia su Tvplay.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ex attaccante, tra le altre di Lecce,, Fiorentina e Parma, Valeriè intervenuto in diretta su TvPlay “MIMOLTOE DE” – “Per me era importante giocare, scendevo in campo sempre in pochi giorni: allievi, primavera, prima squadra. Oggi i giovani si sentono arrivatisolo un match giocato. Da chi vorrei essere allenato oggi? Io ho avuto Zeman a 18 anni, lui ma anche Delio Rossi e Prandelli, mi hanno insegnato che la corsa è fondamentale, l’intensità è troppo importante.? So che lui è un allenatore che punta tanto sulla corsa, sull’intensità. Mourinho? Lui è un tecnico che punta tutto sui risultati, non èGuardiola, Deche invece puntano prima sul gioco. Comunque se devo scegliere mi piacerebbe essere allenato dasul lato fisico, sul piano del gioco De. Un mix dei due tecnici sarebbe perfetto”.