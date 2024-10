BC Servizi Arezzo, grande impresa al Palasport Estra contro la capolista Costone (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Colpo della BC Servizi Scuola Basket Arezzo che vince il posticipo della quarta giornata di andata del campionato di serie B contro la capolista Costone Siena. Una partita intensa, vibrante, che nel secondo quarto ha visto la formazione ospite condurre con autorità prima di subire la rimonta Arezzonotizie.it - BC Servizi Arezzo, grande impresa al Palasport Estra contro la capolista Costone Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Colpo della BCScuola Basketche vince il posticipo della quarta giornata di andata del campionato di serie BlaSiena. Una partita intensa, vibrante, che nel secondo quarto ha visto la formazione ospite condurre con autorità prima di subire la rimonta

Impresa della BC Servizi Arezzo : battuta la capolista Costone Siena in un finale al cardiopalma - Nel secondo quarto, Siena ha aumentato il vantaggio, andando al riposo sul 46-36. Il primo quarto ha visto un avvio positivo per Arezzo, ma la Vismederi ha reagito chiudendo sul 25-21. Al ritorno in campo, la BC Servizi ha cambiato ritmo, pareggiando i conti sul 63-63 alla fine del terzo quarto. Questa vittoria, ottenuta contro un avversario di grande qualitĂ , ha mostrato il carattere e la ... (Lortica.it)

La BC Servizi Arezzo fa l'impresa al Palasport Estra contro la capolista Costone - la SBA vende cara la pelle e con le unghie ed un Bischetti in gran serata rimane incollata agli avversari (63-63 al 30'). Adesso un giorno di riposo per gli amaranto prima di tornare a preparare un'altra grande sfida in programma domenica prossima quando al Palasport Estra arriverĂ la Stosa Virtus Siena dell'ex coach SBA Marco Evangelisti. (Lanazione.it)

