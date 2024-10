UniPomezia, il DS Manuel Panini "Sono contento della forza mentale della squadra" (Di martedì 15 ottobre 2024) Una sfida dalle mille emozioni, quella appena vissuta dall’UniPomezia. L’impresa della rimonta sul Montespaccato ha dimostrato ancora una volta che la formazione di mister Casciotti ha tutte la carte in regola per puntare ai vertici dell’Eccellenza. A guardare da una prospettiva privilegiata il Romatoday.it - UniPomezia, il DS Manuel Panini "Sono contento della forza mentale della squadra" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una sfida dalle mille emozioni, quella appena vissuta dall’. L’impresarimonta sul Montespaccato ha dimostrato ancora una volta che la formazione di mister Casciotti ha tutte la carte in regola per puntare ai vertici dell’Eccellenza. A guardare da una prospettiva privilegiata il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

UniPomezia, il DS Manuel Panini "Sono contento della forza mentale della squadra" - Il direttore sportivo Manuel Panini, in panchina per un giorno, commenta il successo dell'UniPomezia in Eccellenza ... (romatoday.it)

Unipomezia, Panini: "Una gara dura, ma siamo sempre rimasti tranquilli" - Una sfida dalle mille emozioni, quella appena vissuta dall’Unipomezia. L’impresa della rimonta sul Montespaccato ha dimostrato ancora una volta che la formazione di mister Casciotti ha tutte la carte ... (gazzettaregionale.it)

Calcio, in Promozione la Vjs Velletri batte i Canarini Rocca di Papa. In Prima Categoria il Lanuvio apre con un successo - Grandi giornate di calcio nei Castelli Romani, in un weekend che ha visto le numerose squadre impegnate nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima ... (castellinotizie.it)