Un Posto al Sole anticipazioni dal 21 al 25 ottobre | le voci su Rosa l' egoismo di Guido

Un posto al sole - anticipazioni 15 ottobre 2024 : una proposta per Rossella - La delusione, per la Graziani, sarà molto forte, ma, proprio in quel momento, la ragazza riceverà dal nuovo primario una vantaggiosa proposta di lavoro che la lascerà spiazzata. Manuela, invece, si preparerà ad inaugurare il suo parco archeologico. Rossella, dal canto suo, ha preso atto della scelta di Cammarota e si è immersa nel suo lavoro in ospedale per cercare di dimenticare la delusione e ... (Tvpertutti.it)

Anticipazioni Un Posto al Sole : la puntata del 15 Ottobre

