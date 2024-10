Trump è in vantaggio nel voto anticipato degli Stati chiave (Di martedì 15 ottobre 2024) In base ad un sondaggio effettuato da Harvard Caps e Harris, Donald Trump è in vantaggio di all’incirca un punto percentuale sulla sua avversaria dem Kamala Harris tra gli elettori che voteranno anticipatamente negli Stati chiave in vista delle elezioni del 5 novembre. Il 48% degli elettori che voteranno anticipatamente intende sostenere Donald Trump, e il 47% la democratica Harris. Estendendo il sondaggio alla totalità dell’elettorato negli Stati chiave, il vantaggio del tycoon aumenta a due punti percentuali. Laprimapagina.it - Trump è in vantaggio nel voto anticipato degli Stati chiave Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In base ad un sondaggio effettuato da Harvard Caps e Harris, Donaldè indi all’incirca un punto percentuale sulla sua avversaria dem Kamala Harris tra gli elettori che voteranno anticipatamente negliin vista delle elezioni del 5 novembre. Il 48%elettori che voteranno anticipatamente intende sostenere Donald, e il 47% la democratica Harris. Estendendo il sondaggio alla totalità dell’elettorato negli, ildel tycoon aumenta a due punti percentuali.

