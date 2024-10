Trovato corpo sulla spiaggia in Italia, è di una 29enne: cosa aveva nello zainetto (Di martedì 15 ottobre 2024) È stato Trovato il cadavere di una giovane donna su una spiaggia in Italia. È probabile che siano state le onde del mare a spingere il corpo sulla sabbia. La giovane donna aveva con sé uno zainetto. La scoperta è stata fatta dai lavoratori della spiaggia durante le normali attività di controllo. (Continua) Leggi anche: Terribile incendio in Italia, scoppia il panico tra i bagnanti: scatta subito l’allarme Leggi anche: Superenalotto, maxi vincita di oltre un milione in Italia Trovato il cadavere di una giovane donna su una spiaggia Nella mattinata di oggi, alcuni lavoratori hanno rinvenuto il cadavere di una giovane donna su una spiaggia del nostro paese. I lavoratori hanno immediatamente lanciato l’allarme, avvertendo le autorità. Tvzap.it - Trovato corpo sulla spiaggia in Italia, è di una 29enne: cosa aveva nello zainetto Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È statoil cadavere di una giovane donna su unain. È probabile che siano state le onde del mare a spingere ilsabbia. La giovane donnacon sé uno. La scoperta è stata fatta dai lavoratori delladurante le normali attività di controllo. (Continua) Leggi anche: Terribile incendio in, scoppia il panico tra i bagnanti: scatta subito l’allarme Leggi anche: Superenalotto, maxi vincita di oltre un milione inil cadavere di una giovane donna su unaNella mattinata di oggi, alcuni lavoratori hanno rinvenuto il cadavere di una giovane donna su unadel nostro paese. I lavoratori hanno immediatamente lanciato l’allarme, avvertendo le autorità.

Trovato un corpo senza vita sulla spiaggia a Bibione : è di una ragazza di Pordenone - Nella giornata di oggi, 15 ottobre, è stato trovato il corpo di una donna di 29 anni di Pordenone sulla spiaggia di Bibione Pineda. A individuarlo, riporta VeneziaToday, è stato il personale della Bibione Mare, azienda che ha in gestione parte del litorale, che ha allertato le autorità per... (Pordenonetoday.it)

Il corpo senza vita di una donna trovato sulla spiaggia a Bibione - In base agli elementi raccolti dalle forze. Il corpo di una giovane donna di 29 anni è stato trovato senza vita questa mattina, 15 ottobre, sulla spiaggia di Bibione Pineda. A individuarlo è stato il personale della Bibione Mare, che ha allertato le autorità per l'avvio dei necessari accertamenti. (Veneziatoday.it)

