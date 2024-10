Tornano le Giornate Magiche nel Regno di Peglilot, con gruppi storici e prove di coraggio per i bambini (Di martedì 15 ottobre 2024) Tornano le Giornate Magiche di Pegli, la rievocazione storico-fantasy organizzata dal Civ Rivieradipegli e giunta alla 14^ edizione. Sabato 19 e domenica 20 ottobre Pegli si trasformerà nel Regno di Peglilot, con piazze e vie animate da cavalieri e principesse, popolani e nobili, falconieri Genovatoday.it - Tornano le Giornate Magiche nel Regno di Peglilot, con gruppi storici e prove di coraggio per i bambini Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ledi Pegli, la rievocazione storico-fantasy organizzata dal Civ Rivieradipegli e giunta alla 14^ edizione. Sabato 19 e domenica 20 ottobre Pegli si trasformerà neldi, con piazze e vie animate da cavalieri e principesse, popolani e nobili, falconieri

