Superenalotto a Riva del Garda, centrato il 6 da 89 milioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutidelfesteggia il. È statoproprio nella città in provincia di Trento il 6 che ha fatto intascare al vincitore 89,2di euro. La schedina vincente, da appena tre euro, è stata giocata nel punto vendita Sisal Tabaccheria Fortuna di Viale dei Tigli, poco distante dalle sponde del lago. La sestina vincente è stata 1, 23, 44, 45, 47, 60, Jolly 14, SuperStar 19. Si tratta della seconda vincita del 2014 per il concorso a premi dopo quella registrata lo scorso maggio a Napoli per un jackpot da 101,5di euro. Anche in quel caso il costo della schedina era stato di una manciata di euro, appena due. Con quello di oggi, il concorso a premi targato Sisal ha assegnato in totale 116 jackpot dalla sua nascita ad oggi.