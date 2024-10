Si apre "Meet the Docs": gli ospiti di spicco per il festival di documentari di Forlì (Di martedì 15 ottobre 2024) L’VIII edizione di Meet the Docs! Forlì Fil m Fest, la rassegna organizzata dalla cooperativa Sunset con Tiresia Media, si apre mercoledì 16 ottobre alle ore 18:30 in EXATR (Piazzetta Savonarola, 6) con il talk “Il reale manifesto”, una conversazione con l’artista Marco Petrucci, in arte Testi Forlitoday.it - Si apre "Meet the Docs": gli ospiti di spicco per il festival di documentari di Forlì Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’VIII edizione ditheFil m Fest, la rassegna organizzata dalla cooperativa Sunset con Tiresia Media, simercoledì 16 ottobre alle ore 18:30 in EXATR (Piazzetta Savonarola, 6) con il talk “Il reale manifesto”, una conversazione con l’artista Marco Petrucci, in arte Testi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Meet di Milano apre ‘AI Yoga per Intelligenze Artistiche’ - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe ... (Webmagazine24.it)

Al Meet di Milano apre ‘AI Yoga per Intelligenze Artistiche’ - Nella rassegna dieci artisti italiani aprono le porte delle loro immaginazioni sfruttando le potenzialità del Lenovo Yoga Slim 7x L'arte incontra l'intelligenza artificiale: lo fa a Milano, presso il Meet Digital Culture Center - il Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale - dove è stata aperta la mostra "AI Yoga per Intelligenze Artistiche". (Sbircialanotizia.it)

Il Meeting e il dialogo possibile. Apre il patriarca di Gerusalemme - . In realtà al Meeting (dove è di casa) arriverà già prima, ma per il momento è esclusa la possibilità di un confronto politico con de Pascale a Rimini. "Senza i volontari il Meeting non esisterebbe. Una folla festante lo seguì durante tutta la visita al Meeting. E venerdì tornerà a Rimini anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per dialogare con Muhammad Bin Abdul Karim ... (Ilrestodelcarlino.it)