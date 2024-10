Thesocialpost.it - Schianto in tangenziale: diversi feriti, traffico completamente in tilt

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì 14 ottobre, poco prima delle ore 20, lungo laOvest di Milano (A50). L’impatto tra diverse auto è avvenuto tra l’uscita 6 Sp 59 Corsico Gaggiano e l’uscita A7 Famagosta Assago. Il bilancio è di quattro. L’incidente ha provocato un rallentamento delper permettere l’arrivo dei soccorsi.Leggi anche: Tragico incidente in autostrada, famiglia sconvolta: c’era un bambinoLeggi anche: Incidente in autostrada A10, tratto riaperto ma 10 km di coda L’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto tre ambulanze, un’auto medica e due elisoccorso. In un primo momento gli equipaggi erano usciti in codice rosso, che poi fortunatamente è stato declassato a giallo e verde. Irisultano essere tre uomini di 20, 38 e 65 anni e una donna di 63.