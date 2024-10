Ruba 12mila euro da un negozio, 34enne inchiodato dalle telecamere (Di martedì 15 ottobre 2024) I controlli serrati eseguiti negli ultimi giorni dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno consentito attraverso l’impiego di 12 pattuglie appartenenti alle Stazioni dislocate sul territorio di competenza, di procedere al deferimento in stato di libertà di due persone, ritenute Casertanews.it - Ruba 12mila euro da un negozio, 34enne inchiodato dalle telecamere Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I controlli serrati eseguiti negli ultimi giorni dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno consentito attraverso l’impiego di 12 pattuglie appartenenti alle Stazioni dislocate sul territorio di competenza, di procedere al deferimento in stato di libertà di due persone, ritenute

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furto da 112mila euro in una scuola - arrestato direttore amministrativo : “Rubava anche i soldi delle merende” - È stato arrestato il direttore amministrativo di un istituto superiore di Bergamo perché avrebbe sottratto circa 112mila euro dalle casse scolastiche per pagare le spese personali sue e dei suoi familiari.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Galli - l’insospettabile dipendente accusato di aver rubato 112mila euro. Il preside : “Mi fidavo - io ingannato” - “Come ho fatto a non accorgermi di nulla? Tecnicamente ritengo fosse impossibile – sostiene il preside -. D. La Guardia di Finanza non può avere commesso un errore?”. Sarà, ma le indagini della Guardia di Finanza rischiano di mettere a dura prova la veridicità di questo appellativo, dato che gli inquirenti definiscono P. (Bergamonews.it)

L’insospettabile dipendente accusato di aver rubato 112mila euro al Galli. Il preside : “Mi sento ingannato” - D. Prima lui in qualità di direttore – precisa Campanelli -, poi io in veste di dirigente scolastico. Gli investigatori del Nucleo di polizia economico-finanziaria, coordinati dal pubblico ministero Silvia Marchina, hanno passato al setaccio i conti dell’Istituto ed esaminato la documentazione amministrativo-contabile recuperata, scoprendo “anomale uscite finanziarie, per nulla inerenti ... (Bergamonews.it)