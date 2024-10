Redditi dei politici, online le cifre: quasi mezzo milione per Meloni (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono online, sulle pagine di Camera e Senato, i Redditi dei parlamentari. Tra le prime dichiarazioni a essere pubblicate quella della premier Giorgia Meloni, che, grazie anche alla pubblicazione del libro intervista ‘La versione di Giorgia’, nel 2023 ha guadagnato complessivamente 459.460 euro, come mostra la documentazione scaricabile dalla sua pagina di deputata. Un aumento rispetto al 2022 quando Meloni aveva dichiarato un reddito complessivo di 293.531 euro. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini comunica di aver liquidato le azioni da lui “precedentemente detenute in A2A, Acea Spa e Enel”, e dichiara un reddito da lavoro dipendente di 99.699 euro, identico a quello di un anno fa. La segretaria del Pd Elly Schlein comunica un reddito complessivo di 98.471 euro (94. Lapresse.it - Redditi dei politici, online le cifre: quasi mezzo milione per Meloni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono, sulle pagine di Camera e Senato, idei parlamentari. Tra le prime dichiarazioni a essere pubblicate quella della premier Giorgia, che, grazie anche alla pubblicazione del libro intervista ‘La versione di Giorgia’, nel 2023 ha guadagnato complessivamente 459.460 euro, come mostra la documentazione scaricabile dalla sua pagina di deputata. Un aumento rispetto al 2022 quandoaveva dichiarato un reddito complessivo di 293.531 euro. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini comunica di aver liquidato le azioni da lui “precedentemente detenute in A2A, Acea Spa e Enel”, e dichiara un reddito da lavoro dipendente di 99.699 euro, identico a quello di un anno fa. La segretaria del Pd Elly Schlein comunica un reddito complessivo di 98.471 euro (94.

