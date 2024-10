Preparatevi: tornano di moda i colori pastello. Cartina tornasole del nuovo trend boho chic (Di martedì 15 ottobre 2024) Rosa, burro, menta, azzurro chiaro Con le loro tonalità delicate, questi colori tingono di romanticismo la moda primavera estate 2025. Per sfruttare al meglio il loro potenziale, è fondamentale saperli abbinare nel modo giusto, adattandoli all’occasione e al momento della giornata. I colori pastello sono una scelta versatile e sempre attuale: perfetti per creare look sia diurni che serali, sono estremamente femminili e donano a tutti. Primavera estate 2025: i colori romantici per il giorno Durante il giorno, i colori pastello possono conferire un’aria fresca, luminosa e sofisticata, ideale per creare look casual. Amica.it - Preparatevi: tornano di moda i colori pastello. Cartina tornasole del nuovo trend boho chic Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Rosa, burro, menta, azzurro chiaro Con le loro tonalità delicate, questitingono di romanticismo laprimavera estate 2025. Per sfruttare al meglio il loro potenziale, è fondamentale saperli abbinare nel modo giusto, adattandoli all’occasione e al momento della giornata. Isono una scelta versatile e sempre attuale: perfetti per creare look sia diurni che serali, sono estremamente femminili e donano a tutti. Primavera estate 2025: iromantici per il giorno Durante il giorno, ipossono conferire un’aria fresca, luminosa e sofisticata, ideale per creare look casual.

Tendenze colori moda Autunno Inverno : dal brown chocolate al verde oliva - Pertanto, per abbinamenti inediti in grado di rivisitare la consuetudine del quotidiano, la stagione Autunno-Inverno si colora di austerità – dal grigio al blu navy -, ma non disdegna il desiderio di fornire un tocco di vitalità – con sfumature come il verde oliva o il giallo burro – che, grazie alla versatilità, permettono di creare look contemporanei con un tocco di eleganza. (Lifeandpeople.it)

Tendenze colori moda Autunno Inverno : dal brown chocolate al verde oliva - E per tale motivo, il marrone cioccolato diventa colore di tendenza dell’Autunno: una sfumatura calda, cara alle estetiche affini alla stagione decadente, che permette di creare look minimal ma che non rinunciano alle istanze innovatrici. Intercettando lo spirito del tempo, le passerelle hanno tratteggiato una palette di colori, in cui a prevalere sono le sfumature più scure, che si spogliano ... (Lifeandpeople.it)

Tendenze colori moda Autunno Inverno : dal brown chocolate al verde oliva - Pertanto, se il marrone cioccolato e il blu navy diventano le tonalità che destituiscono il nero elegante, il giallo burro è l’opzione chic e romantica al bianco ottico; una nuova sfumatura, la cui saturazione tra il giallo e il crema, si dimostra perfetta per mettere in risalto i contrasti senza cadere nella banalità degli accostamenti. (Lifeandpeople.it)