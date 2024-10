Parco Nord: via ai lavori di riqualificazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Prenderanno avvio a breve i lavori per il completamento dellariqualificazione del Parco Nord. Il progetto prevede un investimento complessivo di 400.000 euro e al termine dei lavori, previsto entro sei mesi dall'inizio dell’attività, verrà restituita ai cittadini e alle cittadine del San Parmatoday.it - Parco Nord: via ai lavori di riqualificazione Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Prenderanno avvio a breve iper il completamento delladel. Il progetto prevede un investimento complessivo di 400.000 euro e al termine dei, previsto entro sei mesi dall'inizio dell’attività, verrà restituita ai cittadini e alle cittadine del San

Lavori straordinari nel parco delle Albere : “Lo facciamo per la sicurezza” - Venerdì 11 ottobre sono partiti i lavori per la cura delle piante della zona sud-ovest del parco Michelin e nella zona boschiva del passaggio Ezio Clementel. . . Si tratta di una riorganizzazione delle aree verdi del quartiere, che include la potatura di alcune piante e lo sfoltimento dei cespugli. (Trentotoday.it)

Parco della Rimembranza - conclusi i lavori : l'area sarà riconsegnata alla città - Si sono conclusi a Sezze i lavori di riqualificazione del monumento del Parco della Rimembranza e martedì l’area tornerà a disposizione dei cittadini. L'inugurazione ufficiale martedì 15 ottobre alle 16. Un evento che segna una tappa importante nel piano di valorizzazione degli spazi pubblici... (Latinatoday.it)

Conclusi i lavori di riqualificazione al Parco della Rimembranza di Sezze : martedì l’area torna a disposizione della comunità - L’obiettivo dichiarato – ha concluso il primo cittadino di Sezze – è non solo quello di preservare il valore storico dell’area, ma anche di creare un luogo accogliente e sicuro per tutte le generazioni”. . Il sindaco Lidano Lucidi ha sottolineato l’importanza dell’intervento, descrivendolo come un tassello di un più ampio progetto di riqualificazione urbana: “Il Parco della Rimembranza non è ... (Dayitalianews.com)