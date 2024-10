Osterie d'Italia, le più buone delle Marche secondo la guida Slow Food (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 9 le Chiocciole conquistate dalla regione e c'è un ristorante che ha anche vinto il Premio Coraggio. Per ricevere il riconoscimento serve avere "conoscenza del territorio e dei piccoli produttori" Ilrestodelcarlino.it - Osterie d'Italia, le più buone delle Marche secondo la guida Slow Food Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono 9 le Chiocciole conquistate dalla regione e c'è un ristorante che ha anche vinto il Premio Coraggio. Per ricevere il riconoscimento serve avere "conoscenza del territorio e dei piccoli produttori"

Cosa ci dice la guida alle osterie più venduta in Italia - Con generosità e ingegno, Duccio ha messo a servizio del territorio il suo bagaglio di competenze, accumulate nelle varie esperienze professionali internazionali, per valorizzarne le materie prime e le storie dei suoi piccoli produttori. Per raccontare la zuppa di legumi, Osterie d’Italia premia le sue migliori espressioni al Nord, Centro e Sud Italia. (Linkiesta.it)

Osterie d’Italia 2025 - anche tre locali bergamaschi nella guida di Slow Food - “Le osterie sono luoghi autentici e accoglienti, sono luoghi di pace diversi da tutti gli altri e noi faremo di tutto per tutelarli”, ha detto Carlo Bogliotti, amministratore delegato di Slow Food Editore, aprendo la presentazione del volume, andata in scena al Teatro Strehler di Milano. C’è anche un tris di locali della Bergamasca tra i 324 indirizzi insigniti con una “Chiocciola” nella nuova ... (Bergamonews.it)

Osterie d’Italia 2025 : le migliori in Irpinia secondo Slow Food - La trentacinquesima edizione della Guida alle Osterie d’Italia di Slow Food è finalmente disponibile in libreria dal 16 ottobre. 917 locali recensiti, la guida si conferma una bussola per chi cerca la ristorazione autentica, quella che mette al centro il territorio, la qualità delle materie. Con 1. (Avellinotoday.it)