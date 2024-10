Ilfattoquotidiano.it - Nasce l’alleanza italo-tedesca Leonardo – Rheinmetall per i carri armati. Dall’Italia commessa da 20 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il gruppo(controllato al 30% dallo stato) e lahanno firmato l’intesa per la costituzione della joint venture annunciata lo scorso luglio. Avrà sede legale a Roma e sede operativa a La Spezia. Si tratta di un’ alleanzaper la costruzione diche, innanzitutto, per soddisfare le megacommesse da oltre 20in 10 anni dell’Esercito Italiano per rinnovare la vecchia flotta degli Ariete e dei Dardo, con 280, in parte in versione da combattimento e in parte in versione da supporto, e più di mille cingolati leggeri. Il Panther KF51, sviluppato da, costituirà la base per il nuovo carro armato che sostituirà l’Ariete nell’esercito italiano Il nome dato alla nuova società paritetica èMilitary Vehicles.