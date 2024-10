Napoli, Di Lorenzo e il retroscena sull'Inter: Spalletti ringrazia Conte (Di martedì 15 ottobre 2024) Giovanni Di Lorenzo si è ripreso tutto. Quella di ieri è stata la serata in cui l`Italia batteva Israele per 4-1 ipotecando così il passaggio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Giovanni Disi è ripreso tutto. Quella di ieri è stata la serata in cui l`Italia batteva Israele per 4-1 ipotecando così il passaggio

Spalletti e Di Lorenzo fanno emozionare tutta Napoli - il gesto ricorda lo Scudetto : avete visto? - Di seguito, l’omaggio da parte dei profili social della Nazionale: © pic. Spalletti sceglie Di Lorenzo come capitano – La Presse – spazionapoli. twitter. Luciano Spalletti e Giovanni Di Lorenzo: un binomio speciale che ha fatto la fortuna del Napoli nella stagione del terzo Scudetto e che, si spera, possa far rinascere anche la Nazionale. (Spazionapoli.it)

Ag. Di Lorenzo : "L'Inter è stata la prima a chiamare. Politano ha scelto Napoli e ci ha perso tanti soldi. Giuntoli..." - Il noto agente fra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e non solo, Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di Radio Crc, la radio... (Calciomercato.com)

Il Napoli di Conte - Di Lorenzo - Politano e…Parla Mario Giuffredi - Essere tifoso del Napoli non mi preclude l’amicizia con un dirigente che è stato per anni il direttore sportivo del Napoli ed ha fatto molto bene. “Vivevo a Sant’Anastasia ma poi mi sono trasferito in Toscana, in provincia di Siena. La prima trattativa tra Giuffredi e il presidente del Napoli “Il mio primo assistito trattato con il presidente fu Valdifiori: lui mi chiamò tramite un numero ... (Terzotemponapoli.com)