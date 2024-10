Marika Ciaccia un passo dopo l’altro | Cercavo il mio posto nel mondo e l’ho trovatonella natura

Ilgiorno.it - Marika Ciaccia, un passo dopo l’altro: “Cercavo il mio posto nel mondo e l’ho trovato...nella natura”

(Di martedì 15 ottobre 2024), classe 1990, si definisce "una raccontastorie con una travolgente passione per la". È l’anima dietro il blog, la pagina Instagram e il canale YouTube ‘My Life in Trek’, dove condivide le sue avventure di trekking in giro per ile offre consigli pratici a chi vuole esplorare il. Autrice di due libri, “La felicità ai miei piedi – l’avventura di una trekker per caso“ e “Galateo del Camminare – il trekking come stile di vita“,ha di recente completato in solitaria la Grande Traversata delle Alpi, assistita anche dai materiali del suo sponsor tecnico Suunto, dimostrando che l’avventura è alla portata di chiunque abbia il coraggio di mettersi in cammino.