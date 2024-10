Amica.it - La nuova era di Damiano David, all’insegna del grooming Anni Cinquanta

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Addio Måneskin ma addio anche ai beauty look genderless e sopra le righe: in occasione del suo debutto come solista,sembra essersi dato definitivamente una ripulita. Il cantante ha, infatti, abbracciato un’estetica decisamente meno punk rock e più italiana, in stile. Di recente lo abbiamo visto spesso con il capello medio con tanto di ciuffo e anche con degli eleganti baffetti. Ma ciò che più di tutto stupisce diè la sua capacità di prendersi cura della propria pelle. Lo mostra sui profili social (sia suoi sia dell’attuale compagna Dove Cameron), cimentandosi con maschere anti-età e patch occhi.