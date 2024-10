Il periodo di pausa dell’anime di One Piece sarà colmato (Di martedì 15 ottobre 2024) Fan dell’anime di One Piece non temete! Nonostante i Mugiwara siano pronti a prendersi un (meritato) periodo di pausa, l’abituale slot dedicato a One Piece è stato già attribuito aOne Piece! Infatti, nelle settimane che ci separano dalla messa in onda dei nuovi episodi rivivremo, in una versione completamente nuova, le avventure dei nostri amati pirati sull’isola degli uomini pesce. One Piece Log: Fish-Man Island, questo il titolo dedicato a questa rivisitazione, durerà 21 episodi e mostrerà l’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce con un look e un’atmosfera nuovi, con uno stile visivo contemporaneo e nuove sequenze di animazione, tra cui le sigle di apertura e di chiusura. Nerdpool.it - Il periodo di pausa dell’anime di One Piece sarà colmato Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Fandi Onenon temete! Nonostante i Mugiwara siano pronti a prendersi un (meritato)di, l’abituale slot dedicato a Oneè stato già attribuito aOne! Infatti, nelle settimane che ci separano dalla messa in onda dei nuovi episodi rivivremo, in una versione completamente nuova, le avventure dei nostri amati pirati sull’isola degli uomini pesce. OneLog: Fish-Man Island, questo il titolo dedicato a questa rivisitazione, durerà 21 episodi e mostrerà l’arco dell’Isola degli Uomini-Pesce con un look e un’atmosfera nuovi, con uno stile visivo contemporaneo e nuove sequenze di animazione, tra cui le sigle di apertura e di chiusura.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bandai Namco avrebbe cancellato dei giochi di Naruto e One Piece e fatto tagli al personale tramite mobbing - Bandai Namco avrebbe cancellato diversi progetti, inclusi titoli basati su One Piece e Naruto, e ridotto il personale usando l'oidashi beya, una pratica simile al mobbing. (multiplayer.it)

Bandai Namco starebbe licenziando centinaia di dipendenti, cancellati giochi di One Piece e Naruto - Bandai Namco sembra aver allestito delle Oidashibeya, o "stanze della noia", con l'obiettivo di spingere centinaia di sviluppatori a rassegnare volontariamente le dimissioni, così da poter ridurre il ... (it.ign.com)

One Piece va in pausa: cosa sta succedendo - L’anime di One Piece si prenderà una lunga pausa. Ecco cosa sta succedendo. Sembra che la serie di One Piece sia destinata a far parlare sempre di sé. In questo particolare periodo, infatti, ci sono t ... (msn.com)